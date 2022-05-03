Программа передач Пятого канала на 3 мая 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 3 мая 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



03.05.2022



05:00 Мое родное. Рок-н-ролл

05:30 Мое родное. Свадьба

06:10 Мое родное. Спорт

06:50 Настоятель-2

08:20 Ворошиловский стрелок

10:10 Последний бой. 1-я - 4-я серии

14:30 Живая мина. 1-я - 10-я серии

00:00 Тени исчезают в полдень. 1-я серия - «Красная Марья»

01:30 Тени исчезают в полдень. 2-я серия - «Пришлые люди»

02:50 Тени исчезают в полдень. 3-я серия - «Горькое счастье»

03:55 Тени исчезают в полдень. 4-я серия - «Марьин утёс»



В программе передач возможны изменения.