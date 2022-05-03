Программа передач ТНТ на 3 мая 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 3 мая 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.
03.05.2022
05:00 Открытый микрофон. Сезон 5. 96-я серия
05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 36-я серия
06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 81-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 32-я серия
07:30 Бузова на кухне. Сезон 2. 18-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 35-я серия
09:00 Однажды в России. Спецдайджест. 40-я серия
10:00 Однажды в России. Спецдайджест. 38-я серия
11:00 Однажды в России. Спецдайджест. 39-я серия
12:00 Честный развод
14:00 Жуки. Сезон 2. 17-я - 32-я серии
22:00 Мир! Дружба! Жвачка! 3-я серия
23:00 Мир! Дружба! Жвачка! 4-я серия
23:55 Закон каменных джунглей. 3-я серия
00:40 Закон каменных джунглей. 4-я серия
01:25 Импровизация. Сезон 2. 23-я серия
02:10 Импровизация. Сезон 2. 24-я серия
03:00 Comedy Баттл. Суперсезон. 11-я серия
03:45 Открытый микрофон. Сезон 5. 97-я серия
04:35 Открытый микрофон. Сезон 5. 98-я серия
В программе передач возможны изменения.