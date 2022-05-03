Программа передач ТНТ на 3 мая 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 3 мая 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



03.05.2022



05:00 Открытый микрофон. Сезон 5. 96-я серия

05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 36-я серия

06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 81-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 32-я серия

07:30 Бузова на кухне. Сезон 2. 18-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 35-я серия

09:00 Однажды в России. Спецдайджест. 40-я серия

10:00 Однажды в России. Спецдайджест. 38-я серия

11:00 Однажды в России. Спецдайджест. 39-я серия

12:00 Честный развод

14:00 Жуки. Сезон 2. 17-я - 32-я серии

22:00 Мир! Дружба! Жвачка! 3-я серия

23:00 Мир! Дружба! Жвачка! 4-я серия

23:55 Закон каменных джунглей. 3-я серия

00:40 Закон каменных джунглей. 4-я серия

01:25 Импровизация. Сезон 2. 23-я серия

02:10 Импровизация. Сезон 2. 24-я серия

03:00 Comedy Баттл. Суперсезон. 11-я серия

03:45 Открытый микрофон. Сезон 5. 97-я серия

04:35 Открытый микрофон. Сезон 5. 98-я серия



В программе передач возможны изменения.