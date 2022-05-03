Программа передач СТС на 3 мая 2022 года

Телепрограмма СТС на 3 мая 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
03.05.2022
05:00 Воронины. Сезон 13. 10-я серия
05:25 6 кадров. Сезон 6. 13-я серия
05:45 6 кадров. Сезон 6. 25-я серия
06:00 Ералаш
06:05 Три кота. Котята спешат на помощь
06:10 Три кота. Лесные котики
06:20 Три кота
06:25 Три кота. Выставка динозавров
06:30 Три кота. Путешествие на поезде
06:35 Драконы. Гонки бесстрашных. Начало
07:00 Уральские пельмени. #лишьбынеработать
07:35 Уральские пельмени. #всеоченьпросто
08:25 Черный рыцарь
10:20 Двое: я и моя тень
12:20 Собачья жизнь
14:15 Собачья жизнь-2
16:20 Душа
18:10 Человек-паук: Возвращение домой
20:35 Человек-паук: Вдали от дома
23:00 The Тёлки. Сезон 1. 3-я серия
23:50 The Тёлки. Сезон 1. 4-я серия
00:40 Рокетмен
02:30 Черный рыцарь
03:55 Воронины. Сезон 13. 10-я - 12-я серии
В программе передач возможны изменения.