Программа передач СТС на 3 мая 2022 года

Телепрограмма СТС на 3 мая 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



03.05.2022



05:00 Воронины. Сезон 13. 10-я серия

05:25 6 кадров. Сезон 6. 13-я серия

05:45 6 кадров. Сезон 6. 25-я серия

06:00 Ералаш

06:05 Три кота. Котята спешат на помощь

06:10 Три кота. Лесные котики

06:20 Три кота

06:25 Три кота. Выставка динозавров

06:30 Три кота. Путешествие на поезде

06:35 Драконы. Гонки бесстрашных. Начало

07:00 Уральские пельмени. #лишьбынеработать

07:35 Уральские пельмени. #всеоченьпросто

08:25 Черный рыцарь

10:20 Двое: я и моя тень

12:20 Собачья жизнь

14:15 Собачья жизнь-2

16:20 Душа

18:10 Человек-паук: Возвращение домой

20:35 Человек-паук: Вдали от дома

23:00 The Тёлки. Сезон 1. 3-я серия

23:50 The Тёлки. Сезон 1. 4-я серия

00:40 Рокетмен

02:30 Черный рыцарь

03:55 Воронины. Сезон 13. 10-я - 12-я серии



В программе передач возможны изменения.