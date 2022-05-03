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Программа передач Матч ТВ на 3 мая 2022 года


Телепрограмма Матч ТВ на 3 мая 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.

03.05.2022

03:10 Хоккей на траве. Кубок России. Финал
05:10 Громко
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Земляк
12:05 Все на Матч!
12:25 Художественная гимнастика. Международный турнир. Прямой эфир из Москвы
15:00 Новости
15:05 Все на Матч!
15:30 Контракт на убийство
17:25 Бокс. Bare Knuckle FC. Л. Хант - Дж. Риггс
18:55 Все на Матч!
19:50 Новости
19:55 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. Финал. «Локомотив» (Калининградская область) - «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область). Прямой эфир
21:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Вильярреал» - «Ливерпуль». Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:45 Голевая неделя
01:10 Баскетбол. Парибет Чемпионат России. Мужчины. Суперлига-1. Финал. «Руна» (Москва) - «Уралмаш» (Екатеринбург)
02:45 Классика бокса. Мохаммед Али. Лучшее
03:20 Новости
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Америка Минейро» (Бразилия) - «Атлетико Минейро» (Бразилия). Прямой эфир

В программе передач возможны изменения.









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