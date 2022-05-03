Программа передач Матч ТВ на 3 мая 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 3 мая 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



03.05.2022



03:10 Хоккей на траве. Кубок России. Финал

05:10 Громко

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:05 Новости

09:10 Земляк

12:05 Все на Матч!

12:25 Художественная гимнастика. Международный турнир. Прямой эфир из Москвы

15:00 Новости

15:05 Все на Матч!

15:30 Контракт на убийство

17:25 Бокс. Bare Knuckle FC. Л. Хант - Дж. Риггс

18:55 Все на Матч!

19:50 Новости

19:55 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. Финал. «Локомотив» (Калининградская область) - «Уралочка-НТМК»

(Свердловская область). Прямой эфир

21:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Вильярреал» - «Ливерпуль». Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:45 Голевая неделя

01:10 Баскетбол. Парибет Чемпионат России. Мужчины. Суперлига-1. Финал. «Руна» (Москва) - «Уралмаш» (Екатеринбург)

02:45 Классика бокса. Мохаммед Али. Лучшее

03:20 Новости

03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Америка Минейро» (Бразилия) - «Атлетико Минейро» (Бразилия). Прямой эфир



В программе передач возможны изменения.