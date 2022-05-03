Программа передач канала Звезда на 3 мая 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на завтра, 3 мая 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
03.05.2022
03:30 Смерть шпионам! 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Специальный репортаж
09:30 Ожидание полковника Шалыгина
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:15 Сделано в СССР
13:30 Легенды госбезопасности. Юрий Андропов. Рыцарь холодной войны
14:15 Смерть шпионам! 5-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:20 Освобождение
18:45 Специальный репортаж
19:00 Открытый эфир
22:00 «Между тем» с Наталией Метлиной
22:25 Улика из прошлого. Капитан Пауэрс. Тайна сбитого летчика
23:15 Ожидание полковника Шалыгина
00:40 Размах крыльев
02:10 Девушка с характером
03:35 Смерть шпионам! 5-я и 6-я серии
В программе передач возможны изменения.