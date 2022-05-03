Программа передач канала Звезда на 3 мая 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на завтра, 3 мая 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



03.05.2022



03:30 Смерть шпионам! 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Специальный репортаж

09:30 Ожидание полковника Шалыгина

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:15 Сделано в СССР

13:30 Легенды госбезопасности. Юрий Андропов. Рыцарь холодной войны

14:15 Смерть шпионам! 5-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:20 Освобождение

18:45 Специальный репортаж

19:00 Открытый эфир

22:00 «Между тем» с Наталией Метлиной

22:25 Улика из прошлого. Капитан Пауэрс. Тайна сбитого летчика

23:15 Ожидание полковника Шалыгина

00:40 Размах крыльев

02:10 Девушка с характером

03:35 Смерть шпионам! 5-я и 6-я серии



В программе передач возможны изменения.