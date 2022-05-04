Программа передач ТВЦ на 4 мая 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 4 мая 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
04.05.2022
04:25 Михаил Пуговкин. Я всю жизнь ждал звонка
05:20 Жан Маре. Игры с любовью и смертью
06:00 Настроение
08:50 Любопытная Варвара-3. 1-я серия - «Место под солнцем»
09:42 Любопытная Варвара-3. 2-я серия - «Место под солнцем»
10:35 Гений
11:30 События
11:50 Гений
13:40 Назад в СССР. Космическая мечта
14:30 События
14:50 Город новостей
15:10 Анатомия убийства. «Смерть в стиле винтаж», 1-я серия
16:06 Анатомия убийства. «Смерть в стиле винтаж», 2-я серия
17:00 Прощание. Крис Кельми
17:50 События
18:15 Петровка, 38
18:30 Чистосердечное призвание. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:30 Хватит слухов! 45-й выпуск
23:00 Прощание. Вторая волна-2
23:45 Укрощение строптивого
01:30 Месть брошенных жён
02:10 90-е. Комсомольцы
02:50 Знак качества. Кофе
03:30 Третий рейх: последние дни. Неразгаданная тайна Второй мировой
04:10 Назад в СССР. Страсти по дефициту
04:50 Осторожно, мошенники! Родные жулики
В программе передач возможны изменения.