Программа передач ТВЦ на 4 мая 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 4 мая 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



04.05.2022



04:25 Михаил Пуговкин. Я всю жизнь ждал звонка

05:20 Жан Маре. Игры с любовью и смертью

06:00 Настроение

08:50 Любопытная Варвара-3. 1-я серия - «Место под солнцем»

09:42 Любопытная Варвара-3. 2-я серия - «Место под солнцем»

10:35 Гений

11:30 События

11:50 Гений

13:40 Назад в СССР. Космическая мечта

14:30 События

14:50 Город новостей

15:10 Анатомия убийства. «Смерть в стиле винтаж», 1-я серия

16:06 Анатомия убийства. «Смерть в стиле винтаж», 2-я серия

17:00 Прощание. Крис Кельми

17:50 События

18:15 Петровка, 38

18:30 Чистосердечное призвание. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:30 Хватит слухов! 45-й выпуск

23:00 Прощание. Вторая волна-2

23:45 Укрощение строптивого

01:30 Месть брошенных жён

02:10 90-е. Комсомольцы

02:50 Знак качества. Кофе

03:30 Третий рейх: последние дни. Неразгаданная тайна Второй мировой

04:10 Назад в СССР. Страсти по дефициту

04:50 Осторожно, мошенники! Родные жулики



В программе передач возможны изменения.