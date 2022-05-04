Программа передач НТВ на 4 мая 2022 года

Телепрограмма НТВ на 4 мая 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
04.05.2022
04:15 Агентство скрытых камер
05:10 Их нравы
05:35 Улицы разбитых фонарей-6. «Простая формальность». «Основная версия». «Портрет баронессы»
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Смерч. «Начало», «Потеря», «План «Б», «Охотник»
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Смерч. «Начало», «Потеря», «План «Б», «Охотник»
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Динозавр-3. 1-я - 3-я серии
23:00 Сегодня в Москве
23:25 Бухта Глубокая. 1-я - 4-я серии
02:45 Линия огня. 1-я - 3-я серии
В программе передач возможны изменения.