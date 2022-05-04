Программа передач НТВ на 4 мая 2022 года

Телепрограмма НТВ на 4 мая 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



04.05.2022



04:15 Агентство скрытых камер

05:10 Их нравы

05:35 Улицы разбитых фонарей-6. «Простая формальность». «Основная версия». «Портрет баронессы»

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Смерч. «Начало», «Потеря», «План «Б», «Охотник»

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Смерч. «Начало», «Потеря», «План «Б», «Охотник»

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Динозавр-3. 1-я - 3-я серии

23:00 Сегодня в Москве

23:25 Бухта Глубокая. 1-я - 4-я серии

02:45 Линия огня. 1-я - 3-я серии



В программе передач возможны изменения.