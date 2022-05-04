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Программа передач Пятого канала на 4 мая 2022 года


Телепрограмма Пятого канала на 4 мая 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.

04.05.2022

05:00 Известия
05:25 Тени исчезают в полдень. 4-я - 7-я серии
09:00 Известия
09:30 Наставник. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Наставник. 4-я серия
13:45 Барсы. 1-я - 4-я серии
17:30 Известия
18:00 Условный мент-3. Истинный облик
18:50 Условный мент-3. Борьба без правил
19:35 След. Все по уму
20:20 След. Распутинские легенды
21:05 След. Опилки судьбы
21:45 След. Запах мести
22:25 След. Кары небесные
23:10 Свои-4. Ты - лучший
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Влогеры тоже плачут
01:10 След. Звонкая монета
02:00 След. Души прекрасные порывы
02:35 След. Чистый мед
03:15 Детективы. Два ноль
03:45 Детективы. Подарки без повода
04:10 Детективы. Чайный сервиз
04:35 Детективы. Тот, кто тебя бережет

В программе передач возможны изменения.









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