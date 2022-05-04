Программа передач Пятого канала на 4 мая 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 4 мая 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



04.05.2022



05:00 Известия

05:25 Тени исчезают в полдень. 4-я - 7-я серии

09:00 Известия

09:30 Наставник. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Наставник. 4-я серия

13:45 Барсы. 1-я - 4-я серии

17:30 Известия

18:00 Условный мент-3. Истинный облик

18:50 Условный мент-3. Борьба без правил

19:35 След. Все по уму

20:20 След. Распутинские легенды

21:05 След. Опилки судьбы

21:45 След. Запах мести

22:25 След. Кары небесные

23:10 Свои-4. Ты - лучший

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Влогеры тоже плачут

01:10 След. Звонкая монета

02:00 След. Души прекрасные порывы

02:35 След. Чистый мед

03:15 Детективы. Два ноль

03:45 Детективы. Подарки без повода

04:10 Детективы. Чайный сервиз

04:35 Детективы. Тот, кто тебя бережет



В программе передач возможны изменения.