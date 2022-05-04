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Программа передач Домашний на 4 мая 2022 года


Телепрограмма канала Домашний на 4 мая 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.

04.05.2022

02:25 Если наступит завтра. 2-я и 3-я серии
05:15 Проводница
06:05 По делам несовершеннолетних
09:05 Давай разведёмся!
10:05 Тест на отцовство
12:20 Понять. Простить. «Созависимость». «Чужой муж»
13:25 Порча. Сын солдата
13:55 Знахарка
14:30 Верну любимого. Маменькин сынок
15:05 Платье из маргариток. 1-я - 4-я серии
19:00 После зимы. 1-я - 4-я серии
22:35 Олюшка
00:25 Анжелика и король
02:15 Понять. Простить. «Созависимость». «Чужой муж»
03:05 Порча. Сын солдата
03:30 Знахарка
04:00 Верну любимого. Маменькин сынок
04:25 Давай разведёмся!

В телепрограмме возможны изменения.









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