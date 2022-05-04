Программа передач Домашний на 4 мая 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 4 мая 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



04.05.2022



02:25 Если наступит завтра. 2-я и 3-я серии

05:15 Проводница

06:05 По делам несовершеннолетних

09:05 Давай разведёмся!

10:05 Тест на отцовство

12:20 Понять. Простить. «Созависимость». «Чужой муж»

13:25 Порча. Сын солдата

13:55 Знахарка

14:30 Верну любимого. Маменькин сынок

15:05 Платье из маргариток. 1-я - 4-я серии

19:00 После зимы. 1-я - 4-я серии

22:35 Олюшка

00:25 Анжелика и король

02:15 Понять. Простить. «Созависимость». «Чужой муж»

03:05 Порча. Сын солдата

03:30 Знахарка

04:00 Верну любимого. Маменькин сынок

04:25 Давай разведёмся!



В телепрограмме возможны изменения.