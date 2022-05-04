Программа передач ТНТ на 4 мая 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 4 мая 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



04.05.2022



04:35 Открытый микрофон. Сезон 5. 98-я серия

05:25 Однажды в России. Спецдайджест. 37-я серия

06:10 Золото Геленджика. 15-я серия

07:00 Золото Геленджика. 16-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 41-я серия

08:30 Битва пикников. 2-я серия

09:00 Однажды в России. Спецдайджест. 42-я серия

10:00 Однажды в России. Спецдайджест. 43-я серия

11:00 Однажды в России. Спецдайджест. 44-я серия

12:00 Универ. Сезон 7. 334-я - 355-я серии

22:00 Мир! Дружба! Жвачка! 5-я серия

23:00 Мир! Дружба! Жвачка! 6-я серия

23:55 Закон каменных джунглей. 5-я серия

00:40 Закон каменных джунглей. 6-я серия

01:20 Импровизация. Сезон 2. 25-я серия

02:20 Импровизация. Сезон 2. 26-я серия

03:00 Comedy Баттл. Суперсезон. 12-я серия

03:50 Открытый микрофон. Сезон 5. 99-я серия

04:40 Открытый микрофон. Сезон 5. 100-я серия



В программе передач возможны изменения.