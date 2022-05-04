Программа передач ТНТ на 4 мая 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 4 мая 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.
04.05.2022
04:35 Открытый микрофон. Сезон 5. 98-я серия
05:25 Однажды в России. Спецдайджест. 37-я серия
06:10 Золото Геленджика. 15-я серия
07:00 Золото Геленджика. 16-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 41-я серия
08:30 Битва пикников. 2-я серия
09:00 Однажды в России. Спецдайджест. 42-я серия
10:00 Однажды в России. Спецдайджест. 43-я серия
11:00 Однажды в России. Спецдайджест. 44-я серия
12:00 Универ. Сезон 7. 334-я - 355-я серии
22:00 Мир! Дружба! Жвачка! 5-я серия
23:00 Мир! Дружба! Жвачка! 6-я серия
23:55 Закон каменных джунглей. 5-я серия
00:40 Закон каменных джунглей. 6-я серия
01:20 Импровизация. Сезон 2. 25-я серия
02:20 Импровизация. Сезон 2. 26-я серия
03:00 Comedy Баттл. Суперсезон. 12-я серия
03:50 Открытый микрофон. Сезон 5. 99-я серия
04:40 Открытый микрофон. Сезон 5. 100-я серия
В программе передач возможны изменения.