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Программа передач СТС на 4 мая 2022 года


Телепрограмма СТС на 4 мая 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.

04.05.2022

04:45 Воронины. Сезон 13. 12-я серия
05:10 Воронины. Сезон 13. 13-я серия
05:30 6 кадров. Сезон 6. 14-я серия
05:50 6 кадров. Сезон 6. 19-я серия
06:00 Ералаш
06:05 Три кота. Робот поневоле
06:10 Три кота. Не просто яблоки
06:15 Три кота. Парк дикой природы
06:20 Три кота. Поездка на пляж
06:25 Три кота. Папино кафе
06:30 Три кота. Граффити котята
06:35 Три кота. Будь здоров
06:40 Как приручить дракона. Возвращение
07:00 Том и Джерри
09:25 Уральские пельмени. #местовстречиизменить
10:10 Тролли
11:55 Тролли. Мировой тур
13:25 Человек-паук: Возвращение домой
16:00 Человек-паук: Вдали от дома
18:25 Шазам!
20:55 Гемини
23:00 The Тёлки
23:50 The Тёлки
00:40 Такси 5
02:15 Воронины. Сезон 13. 11-я - 18-я серии

В программе передач возможны изменения.









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