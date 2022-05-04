Программа передач СТС на 4 мая 2022 года

Телепрограмма СТС на 4 мая 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



04.05.2022



04:45 Воронины. Сезон 13. 12-я серия

05:10 Воронины. Сезон 13. 13-я серия

05:30 6 кадров. Сезон 6. 14-я серия

05:50 6 кадров. Сезон 6. 19-я серия

06:00 Ералаш

06:05 Три кота. Робот поневоле

06:10 Три кота. Не просто яблоки

06:15 Три кота. Парк дикой природы

06:20 Три кота. Поездка на пляж

06:25 Три кота. Папино кафе

06:30 Три кота. Граффити котята

06:35 Три кота. Будь здоров

06:40 Как приручить дракона. Возвращение

07:00 Том и Джерри

09:25 Уральские пельмени. #местовстречиизменить

10:10 Тролли

11:55 Тролли. Мировой тур

13:25 Человек-паук: Возвращение домой

16:00 Человек-паук: Вдали от дома

18:25 Шазам!

20:55 Гемини

23:00 The Тёлки

23:50 The Тёлки

00:40 Такси 5

02:15 Воронины. Сезон 13. 11-я - 18-я серии



В программе передач возможны изменения.