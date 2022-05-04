Программа передач Матч ТВ на 4 мая 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 4 мая 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
04.05.2022
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Америка Минейро» (Бразилия) - «Атлетико Минейро» (Бразилия). Прямой эфир
05:30 Правила игры
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Вильярреал» (Испания) - «Ливерпуль» (Англия)
11:05 Классика бокса. Мохаммед Али. Лучшее
12:10 Новости
12:15 Специальный репортаж
12:35 Все на Матч!
13:25 Неоспоримый 2
14:50 Новости
14:55 Неоспоримый 2
15:20 Гонщик
17:30 Матч! Парад
18:00 Новости
18:05 Все на Матч!
18:55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Краснодар» - «Локомотив». Прямой эфир
21:00 Все на Матч!
21:40 Новости
21:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Реал» - «Манчестер Сити». Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:45 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. Финал. «Локомотив» (Калининградская область) - «Уралочка-НТМК»
(Свердловская область)
02:20 Классика бокса. Майк Тайсон. Лучшее
02:55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Депортиво Кали» (Колумбия) - «Коринтианс» (Бразилия). Прямой эфир
04:55 Специальный репортаж
В программе передач возможны изменения.