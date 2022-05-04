Программа передач Матч ТВ на 4 мая 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 4 мая 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



04.05.2022



03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Америка Минейро» (Бразилия) - «Атлетико Минейро» (Бразилия). Прямой эфир

05:30 Правила игры

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:05 Новости

09:10 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Вильярреал» (Испания) - «Ливерпуль» (Англия)

11:05 Классика бокса. Мохаммед Али. Лучшее

12:10 Новости

12:15 Специальный репортаж

12:35 Все на Матч!

13:25 Неоспоримый 2

14:50 Новости

14:55 Неоспоримый 2

15:20 Гонщик

17:30 Матч! Парад

18:00 Новости

18:05 Все на Матч!

18:55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Краснодар» - «Локомотив». Прямой эфир

21:00 Все на Матч!

21:40 Новости

21:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Реал» - «Манчестер Сити». Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:45 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. Финал. «Локомотив» (Калининградская область) - «Уралочка-НТМК»

(Свердловская область)

02:20 Классика бокса. Майк Тайсон. Лучшее

02:55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Депортиво Кали» (Колумбия) - «Коринтианс» (Бразилия). Прямой эфир

04:55 Специальный репортаж



В программе передач возможны изменения.