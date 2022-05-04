Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Программа передач Матч ТВ на 4 мая 2022 года


Телепрограмма Матч ТВ на 4 мая 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.

04.05.2022

03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Америка Минейро» (Бразилия) - «Атлетико Минейро» (Бразилия). Прямой эфир
05:30 Правила игры
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Вильярреал» (Испания) - «Ливерпуль» (Англия)
11:05 Классика бокса. Мохаммед Али. Лучшее
12:10 Новости
12:15 Специальный репортаж
12:35 Все на Матч!
13:25 Неоспоримый 2
14:50 Новости
14:55 Неоспоримый 2
15:20 Гонщик
17:30 Матч! Парад
18:00 Новости
18:05 Все на Матч!
18:55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Краснодар» - «Локомотив». Прямой эфир
21:00 Все на Матч!
21:40 Новости
21:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Реал» - «Манчестер Сити». Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:45 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. Финал. «Локомотив» (Калининградская область) - «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область)
02:20 Классика бокса. Майк Тайсон. Лучшее
02:55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Депортиво Кали» (Колумбия) - «Коринтианс» (Бразилия). Прямой эфир
04:55 Специальный репортаж

В программе передач возможны изменения.









  • Программа передач Матч ТВ на 3 мая 2022 года
  • Программа передач Матч ТВ на 2 мая 2022 года
  • Программа передач Матч ТВ на 1 мая 2022 года
  • Программа передач Матч ТВ на 30 апреля 2022 года
    •




    Турнирная таблица чемпионата России по футболу РПЛ-2021/2022

    Турнирная таблица чемпионата России по футболу 2021 2022

    В чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига, состоялись очередные матчи. Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице?

    Чемпионат России по футболу 2021/2022. Расписание и результаты матчей РПЛ

    Чемпионат России по футболу 2021 2022. Премьер-лига

    30-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 23 июля 2021 года и завершится 21 мая 2022 года.

    Плей-офф НХЛ 2021/2022. Расписание матчей Кубка Стэнли 3 мая 2022

    Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2022

    В плей-офф НХЛ 2021/2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.

    Плей-офф КХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей Кубка Гагарина

    Плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина 2022

    В плей-офф КХЛ 2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

    Обладатели Кубка Гагарина

    Все обладатели Кубка Гагарина

    Кубок Гагарина ведет свою историю с 2009 года, когда в финале турнира определился первый обладатель трофея - казанский «Ак Барс».











    Самые смешные анекдоты дня - 3 мая 2022 года
    Какой праздник 4 мая 2022 года. Какой сегодня церковный праздник
    Какие бренды ушли из России. Список компаний, которые покинули Россию на 3 мая 2022 года
    3 мая 2022 - какой знак зодиака
    Курс евро ЦБ РФ на 3 мая 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 3 мая 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Где находится Минусинский район Красноярского края на карте России
    Расписание трансляций 27-го тура РПЛ - чемпионата России по футболу. Где смотреть в прямом эфире
    Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 2 мая 2022: сколько заболевших
    Погода в Москве на 3 мая 2022 года. Прогноз погоды в Москве
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru