Программа передач РЕН ТВ на 4 мая 2022 года

Телепрограмма РЕН ТВ на 4 мая 2022 года. В эфире РЕН ТВ запланированы следующие передачи.
04.05.2022
05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко»
06:10 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Грозовые ворота
12:30 Новости
13:00 Засекреченные списки
15:00 Засекреченные списки. Украинский нацизм: главные военные преступления
16:30 Новости
17:00 Засекреченные списки. Украинский нацизм: главные военные преступления
19:30 Новости
20:00 Законопослушный гражданин
21:55 «Весёлые» каникулы»
23:00 Новости
23:30 «Весёлые» каникулы»
00:10 Выстрел в пустоту
02:10 Самые шокирующие гипотезы
04:35 Документальный проект
В программе передач возможны изменения.