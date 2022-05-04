Программа передач РЕН ТВ на 4 мая 2022 года

Телепрограмма РЕН ТВ на 4 мая 2022 года. В эфире РЕН ТВ запланированы следующие передачи.



04.05.2022



05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко»

06:10 Документальный проект

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Грозовые ворота

12:30 Новости

13:00 Засекреченные списки

15:00 Засекреченные списки. Украинский нацизм: главные военные преступления

16:30 Новости

17:00 Засекреченные списки. Украинский нацизм: главные военные преступления

19:30 Новости

20:00 Законопослушный гражданин

21:55 «Весёлые» каникулы»

23:00 Новости

23:30 «Весёлые» каникулы»

00:10 Выстрел в пустоту

02:10 Самые шокирующие гипотезы

04:35 Документальный проект



В программе передач возможны изменения.