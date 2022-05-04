Программа передач канала Звезда на 4 мая 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на завтра, 4 мая 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



04.05.2022



03:35 Смерть шпионам! 5-я и 8-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:25 Приказ: Огонь не открывать

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:30 Не факт!

14:00 Военные новости

14:05 Смерть шпионам. Крым. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:45 Специальный репортаж

19:00 Открытый эфир

22:00 «Между тем» с Наталией Метлиной

22:25 Секретные материалы. Последняя битва. СМЕРШ против самураев

23:15 По законам военного времени

00:35 Забудьте слово «смерть»

01:50 В небе «Ночные ведьмы»

03:05 Москва - фронту

03:25 Смерть шпионам. Крым. 1-я и 2-я серии



В программе передач возможны изменения.