Программа передач канала Звезда на 4 мая 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на завтра, 4 мая 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
04.05.2022
03:35 Смерть шпионам! 5-я и 8-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:25 Приказ: Огонь не открывать
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:30 Не факт!
14:00 Военные новости
14:05 Смерть шпионам. Крым. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:45 Специальный репортаж
19:00 Открытый эфир
22:00 «Между тем» с Наталией Метлиной
22:25 Секретные материалы. Последняя битва. СМЕРШ против самураев
23:15 По законам военного времени
00:35 Забудьте слово «смерть»
01:50 В небе «Ночные ведьмы»
03:05 Москва - фронту
03:25 Смерть шпионам. Крым. 1-я и 2-я серии
В программе передач возможны изменения.