Программа передач ТВЦ на 5 мая 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 5 мая 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
05.05.2022
04:50 Осторожно, мошенники! Родные жулики
05:15 Татьяна Васильева. Я сражаю наповал
06:00 Настроение
08:45 Любопытная Варвара-3. 3-я серия - «Гонки на выбывание»
09:35 Любопытная Варвара-3. 4-я серия - «Гонки на выбывание»
10:25 Александр Белявский. Последний побег
11:30 События
11:50 Петровка, 38
12:10 Лекарство против страха
13:45 Назад в СССР. Служу Советскому Союзу!
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Анатомия убийства. «Смерть в стиле винтаж», 3-я серия
16:03 Анатомия убийства. «Смерть в стиле винтаж», 4-я серия
17:00 Прощание. Павел Смеян
17:50 События
18:15 Петровка, 38
18:35 Чистосердечное призвание-2. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:30 10 самых... Актрисы-затворницы
23:00 Актёрские драмы. Они сражались за Родину
23:45 Золотая мина. 1-я серия
00:48 Золотая мина. 2-я серия
01:55 Прощание. Вторая волна
02:35 Дикие деньги. 8-я серия - «Валентин Ковалев»
03:20 Третий рейх: последние дни. Фильм 4-й. «Отпущение грехов в Ватикане»
04:00 Назад в СССР. Космическая мечта
04:40 Осторожно, мошенники! Обман «под ключ»
В программе передач возможны изменения.