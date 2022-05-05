Программа передач ТВЦ на 5 мая 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 5 мая 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



05.05.2022



04:50 Осторожно, мошенники! Родные жулики

05:15 Татьяна Васильева. Я сражаю наповал

06:00 Настроение

08:45 Любопытная Варвара-3. 3-я серия - «Гонки на выбывание»

09:35 Любопытная Варвара-3. 4-я серия - «Гонки на выбывание»

10:25 Александр Белявский. Последний побег

11:30 События

11:50 Петровка, 38

12:10 Лекарство против страха

13:45 Назад в СССР. Служу Советскому Союзу!

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Анатомия убийства. «Смерть в стиле винтаж», 3-я серия

16:03 Анатомия убийства. «Смерть в стиле винтаж», 4-я серия

17:00 Прощание. Павел Смеян

17:50 События

18:15 Петровка, 38

18:35 Чистосердечное призвание-2. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:30 10 самых... Актрисы-затворницы

23:00 Актёрские драмы. Они сражались за Родину

23:45 Золотая мина. 1-я серия

00:48 Золотая мина. 2-я серия

01:55 Прощание. Вторая волна

02:35 Дикие деньги. 8-я серия - «Валентин Ковалев»

03:20 Третий рейх: последние дни. Фильм 4-й. «Отпущение грехов в Ватикане»

04:00 Назад в СССР. Космическая мечта

04:40 Осторожно, мошенники! Обман «под ключ»



В программе передач возможны изменения.