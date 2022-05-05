Программа передач НТВ на 5 мая 2022 года

Телепрограмма НТВ на 5 мая 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
05.05.2022
02:45 Линия огня. 1-я - 3-я серии
05:10 Их нравы
05:20 Улицы разбитых фонарей-6. «Августовский щипач». «Дуплет». «Его звали не Никита»
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Смерч. «Поезд», «Паром», «В лесу», «Полигон»
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Смерч. «Поезд», «Паром», «В лесу», «Полигон»
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Динозавр-3. 4-я - 6-я серии
23:00 Сегодня в Москве
23:25 Бухта Глубокая. 5-я - 8-я серии
02:45 Линия огня. 4-я - 6-я серии
В программе передач возможны изменения.