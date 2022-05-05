Программа передач Пятого канала на 5 мая 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 5 мая 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



05.05.2022



05:00 Известия

05:25 Улицы разбитых фонарей. Погоня за призраком

06:10 Живая мина. 1-я - 3-я серии

08:35 День ангела

09:00 Известия

09:30 Живая мина. 3-я - 6-я серии

13:00 Известия

13:30 Живая мина. 7-я - 10-я серии

17:30 Известия

18:00 Условный мент-3. Товарищи по оружию

18:50 Условный мент-3. Добрый вечер, сударыня

19:35 След. Тараканы

20:20 След. Адвокат дьявола

21:05 След. Темная история

21:45 След. Двойная выгода

22:25 След. Грант на тот свет

23:10 Свои-4. Дефектоз

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Работа на износ

01:20 След. Экологически чистый мертвяк

02:00 След. Святая Агата

02:35 След. Иногда они возвращаются

03:15 Детективы. Модный цвет

03:45 Детективы. Братья и сестры

04:10 Детективы. Вот такая любовь

04:35 Детективы. Два билета на футбол



В программе передач возможны изменения.