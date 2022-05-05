Программа передач Пятого канала на 5 мая 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 5 мая 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
05.05.2022
05:00 Известия
05:25 Улицы разбитых фонарей. Погоня за призраком
06:10 Живая мина. 1-я - 3-я серии
08:35 День ангела
09:00 Известия
09:30 Живая мина. 3-я - 6-я серии
13:00 Известия
13:30 Живая мина. 7-я - 10-я серии
17:30 Известия
18:00 Условный мент-3. Товарищи по оружию
18:50 Условный мент-3. Добрый вечер, сударыня
19:35 След. Тараканы
20:20 След. Адвокат дьявола
21:05 След. Темная история
21:45 След. Двойная выгода
22:25 След. Грант на тот свет
23:10 Свои-4. Дефектоз
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Работа на износ
01:20 След. Экологически чистый мертвяк
02:00 След. Святая Агата
02:35 След. Иногда они возвращаются
03:15 Детективы. Модный цвет
03:45 Детективы. Братья и сестры
04:10 Детективы. Вот такая любовь
04:35 Детективы. Два билета на футбол
В программе передач возможны изменения.