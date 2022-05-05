Программа передач Домашний на 5 мая 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 5 мая 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.
05.05.2022
04:25 Давай разведёмся!
05:15 По делам несовершеннолетних
09:10 Давай разведёмся!
10:10 Тест на отцовство
12:25 Понять. Простить. «Обожаемая невестка». «Ответственный папа»
13:30 Порча. Убийца
14:00 Знахарка
14:35 Верну любимого. Паучиха
15:10 Верная подруга. 1-я - 4-я серии
19:00 Се ля ви. 1-я - 4-я серии
22:40 Золотые ножницы
00:30 Неукротимая Анжелика
02:00 Понять. Простить. «Обожаемая невестка». «Ответственный папа»
02:50 Порча. Убийца
03:15 Знахарка
03:45 Верну любимого. Паучиха
04:10 Давай разведёмся!
В телепрограмме возможны изменения.