Программа передач ТНТ на 5 мая 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 5 мая 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



05.05.2022



04:40 Открытый микрофон. Сезон 5. 100-я серия

05:30 Однажды в России. Спецдайджест. 45-я серия

06:10 Золото Геленджика. 17-я серия

07:00 Золото Геленджика. 18-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 46-я серия

08:30 Перезагрузка. 502-я серия

09:00 Однажды в России. Спецдайджест. 47-я серия

10:00 Однажды в России. Спецдайджест. 48-я серия

11:00 Однажды в России. Спецдайджест. 49-я серия

12:00 Реальные пацаны. Сезон 7. 215-я - 234-я серии

22:00 Мир! Дружба! Жвачка! 7-я серия

23:00 Мир! Дружба! Жвачка! 8-я серия

23:55 Закон каменных джунглей. 7-я серия

00:40 Закон каменных джунглей. 8-я серия

01:20 Импровизация. Сезон 2. 27-я серия

02:20 Импровизация. Сезон 2. 28-я серия

03:00 Comedy Баттл. Суперсезон. 13-я серия

03:50 Открытый микрофон. Сезон 5. 101-я серия

04:40 Открытый микрофон. Сезон 5. 102-я серия



В программе передач возможны изменения.