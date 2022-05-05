Программа передач ТНТ на 5 мая 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 5 мая 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.
05.05.2022
04:40 Открытый микрофон. Сезон 5. 100-я серия
05:30 Однажды в России. Спецдайджест. 45-я серия
06:10 Золото Геленджика. 17-я серия
07:00 Золото Геленджика. 18-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 46-я серия
08:30 Перезагрузка. 502-я серия
09:00 Однажды в России. Спецдайджест. 47-я серия
10:00 Однажды в России. Спецдайджест. 48-я серия
11:00 Однажды в России. Спецдайджест. 49-я серия
12:00 Реальные пацаны. Сезон 7. 215-я - 234-я серии
22:00 Мир! Дружба! Жвачка! 7-я серия
23:00 Мир! Дружба! Жвачка! 8-я серия
23:55 Закон каменных джунглей. 7-я серия
00:40 Закон каменных джунглей. 8-я серия
01:20 Импровизация. Сезон 2. 27-я серия
02:20 Импровизация. Сезон 2. 28-я серия
03:00 Comedy Баттл. Суперсезон. 13-я серия
03:50 Открытый микрофон. Сезон 5. 101-я серия
04:40 Открытый микрофон. Сезон 5. 102-я серия
В программе передач возможны изменения.