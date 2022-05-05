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Программа передач Матч ТВ на 5 мая 2022 года


Телепрограмма Матч ТВ на 5 мая 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.

05.05.2022

04:55 Специальный репортаж
05:10 Голевая неделя
05:35 Человек из футбола
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Реал» - «Манчестер Сити»
11:05 Классика бокса. Майк Тайсон. Лучшее
12:10 Новости
12:15 Специальный репортаж
12:35 Все на Матч!
13:25 Неоспоримый-3. Искупление
14:50 Новости
14:55 Неоспоримый-3. Искупление
15:30 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Финал 6-ти». «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) - 
«Локомотив» (Новосибирск). Прямой эфир
17:55 Новости
18:00 Смешанные единоборства. UFC. Р. Фонт - М. Вера
18:55 Все на Матч!
19:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. Прямой эфир
21:25 Все на Матч!
21:45 Футбол. Лига Конференций. 1/2 финала. «Рома» (Италия) - «Лестер» (Англия). Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:45 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. «Айнтрахт» (Франкфурт, Германия) - «Вест Хэм» (Англия)
02:35 Классика бокса. Мохаммед Али против Джерри Куорри
02:55 Классика бокса. Джо Фрейзер. Лучшее
03:20 Новости
03:25 Футбол. Южноамериканский Кубок. «Универсидад Католика» (Эквадор) - «Сантос» (Бразилия). Прямой эфир

В программе передач возможны изменения.









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