Программа передач Матч ТВ на 5 мая 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 5 мая 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



05.05.2022



04:55 Специальный репортаж

05:10 Голевая неделя

05:35 Человек из футбола

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:05 Новости

09:10 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Реал» - «Манчестер Сити»

11:05 Классика бокса. Майк Тайсон. Лучшее

12:10 Новости

12:15 Специальный репортаж

12:35 Все на Матч!

13:25 Неоспоримый-3. Искупление

14:50 Новости

14:55 Неоспоримый-3. Искупление

15:30 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Финал 6-ти». «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) -

«Локомотив» (Новосибирск). Прямой эфир

17:55 Новости

18:00 Смешанные единоборства. UFC. Р. Фонт - М. Вера

18:55 Все на Матч!

19:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. Прямой эфир

21:25 Все на Матч!

21:45 Футбол. Лига Конференций. 1/2 финала. «Рома» (Италия) - «Лестер» (Англия). Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:45 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. «Айнтрахт» (Франкфурт, Германия) - «Вест Хэм» (Англия)

02:35 Классика бокса. Мохаммед Али против Джерри Куорри

02:55 Классика бокса. Джо Фрейзер. Лучшее

03:20 Новости

03:25 Футбол. Южноамериканский Кубок. «Универсидад Католика» (Эквадор) - «Сантос» (Бразилия). Прямой эфир



В программе передач возможны изменения.