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Программа передач РЕН ТВ на 5 мая 2022 года


Телепрограмма РЕН ТВ на 5 мая 2022 года. В эфире РЕН ТВ запланированы следующие передачи.

05.05.2022

05:00 Документальный проект
06:10 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 Специальный выпуск «Военной тайны». Подробности военной операции на Украине
16:30 Новости
17:00 Специальный выпуск «Военной тайны». Подробности военной операции на Украине
19:30 Новости
20:00 Звездный рубеж
21:30 Телепорт
23:00 Новости
23:30 Побег из Шоушенка
02:00 Тайны Чапман

В программе передач возможны изменения.









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