Программа передач РЕН ТВ на 5 мая 2022 года

Телепрограмма РЕН ТВ на 5 мая 2022 года. В эфире РЕН ТВ запланированы следующие передачи.



05.05.2022



05:00 Документальный проект

06:10 Документальный проект

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 Специальный выпуск «Военной тайны». Подробности военной операции на Украине

16:30 Новости

17:00 Специальный выпуск «Военной тайны». Подробности военной операции на Украине

19:30 Новости

20:00 Звездный рубеж

21:30 Телепорт

23:00 Новости

23:30 Побег из Шоушенка

02:00 Тайны Чапман



В программе передач возможны изменения.