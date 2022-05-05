Программа передач канала Звезда на 5 мая 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на завтра, 5 мая 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



05.05.2022



03:25 Смерть шпионам. Крым. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:25 Приказ: Перейти границу

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:30 Не факт!

14:00 Военные новости

14:05 Смерть шпионам. Крым. 5-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:45 Специальный репортаж

19:00 Открытый эфир

22:00 «Между тем» с Наталией Метлиной

22:25 Код доступа. Невидимая война российского спецназа

23:15 Аты-баты, шли солдаты...

00:40 Родины солдат

02:10 На пути в Берлин

03:35 Знамя Победы

04:20 Смерть шпионам. Крым. 5-я и 6-я серии



В программе передач возможны изменения.