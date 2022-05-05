Программа передач канала Звезда на 5 мая 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на завтра, 5 мая 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
05.05.2022
03:25 Смерть шпионам. Крым. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:25 Приказ: Перейти границу
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:30 Не факт!
14:00 Военные новости
14:05 Смерть шпионам. Крым. 5-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:45 Специальный репортаж
19:00 Открытый эфир
22:00 «Между тем» с Наталией Метлиной
22:25 Код доступа. Невидимая война российского спецназа
23:15 Аты-баты, шли солдаты...
00:40 Родины солдат
02:10 На пути в Берлин
03:35 Знамя Победы
04:20 Смерть шпионам. Крым. 5-я и 6-я серии
В программе передач возможны изменения.