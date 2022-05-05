Программа передач Золотая коллекция на 5 мая 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 5 мая 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
05.05.2022
03:35 Маленькие трагедии
07:35 Спокойный день в конце войны
08:10 История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж
09:55 Свой среди чужих, чужой среди своих
11:45 Владивосток
13:25 Цареубийца
15:20 Курьер
16:55 Я шагаю по Москве
18:15 «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»
20:00 О бедном гусаре замолвите слово
23:00 Ищите женщину
01:40 Чисто английское убийство
04:20 Куколка
В телепрограмме передач возможны изменения.