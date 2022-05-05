Программа передач Золотая коллекция на 5 мая 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 5 мая 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



05.05.2022



03:35 Маленькие трагедии

07:35 Спокойный день в конце войны

08:10 История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж

09:55 Свой среди чужих, чужой среди своих

11:45 Владивосток

13:25 Цареубийца

15:20 Курьер

16:55 Я шагаю по Москве

18:15 «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

20:00 О бедном гусаре замолвите слово

23:00 Ищите женщину

01:40 Чисто английское убийство

04:20 Куколка



В телепрограмме передач возможны изменения.