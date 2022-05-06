Программа передач Первого канала на 6 мая 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 6 мая 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.
06.05.2022
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
10:00 Жить здорово!
10:40 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 «По законам военного времени». Новые серии. 7-я и 8-я серии
23:40 Леонид Быков. «Арфы нет - возьмите бубен!»
00:30 Информационный канал
В программе передач возможны изменения.