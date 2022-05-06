Программа передач Первого канала на 6 мая 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 6 мая 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.



06.05.2022



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

10:00 Жить здорово!

10:40 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 «По законам военного времени». Новые серии. 7-я и 8-я серии

23:40 Леонид Быков. «Арфы нет - возьмите бубен!»

00:30 Информационный канал



В программе передач возможны изменения.