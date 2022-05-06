Программа передач ТВЦ на 6 мая 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 6 мая 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
06.05.2022
04:40 Осторожно, мошенники! Обман «под ключ»
05:05 Александр Белявский. Последний побег
06:00 Настроение
08:40 Москва резиновая
09:20 Камея из Ватикана. 1-я - 2-я серии
11:30 События
11:50 Камея из Ватикана. 3-я - 4-я серии
13:05 Кабинет путешественника. 1-я - 2-я серии
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Кабинет путешественника. 3-я - 4-я серии
17:00 Михаил Круг. Я любил, а меня предавали
17:50 События
18:15 Петровка, 38
18:35 Чистосердечное призвание-3. 1-я - 4-я серии
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой»
23:00 Приют комедиантов. Эротика
00:35 Невезучие
02:05 Чистосердечное призвание. 1-я - 4-я серии
В программе передач возможны изменения.