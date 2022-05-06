Программа передач ТВЦ на 6 мая 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 6 мая 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



06.05.2022



04:40 Осторожно, мошенники! Обман «под ключ»

05:05 Александр Белявский. Последний побег

06:00 Настроение

08:40 Москва резиновая

09:20 Камея из Ватикана. 1-я - 2-я серии

11:30 События

11:50 Камея из Ватикана. 3-я - 4-я серии

13:05 Кабинет путешественника. 1-я - 2-я серии

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Кабинет путешественника. 3-я - 4-я серии

17:00 Михаил Круг. Я любил, а меня предавали

17:50 События

18:15 Петровка, 38

18:35 Чистосердечное призвание-3. 1-я - 4-я серии

22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой»

23:00 Приют комедиантов. Эротика

00:35 Невезучие

02:05 Чистосердечное призвание. 1-я - 4-я серии



В программе передач возможны изменения.