Программа передач НТВ на 6 мая 2022 года

Телепрограмма НТВ на 6 мая 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



06.05.2022



02:45 Линия огня. 4-я - 6-я серии

05:15 Их нравы

05:25 Улицы разбитых фонарей-6. «Пограничное состояние», «Падение рубля». «Последняя загадка»

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Смерч. «Небо», «День принятия решений», «В плену», «Долина смерти»

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Смерч. «Небо», «День принятия решений», «В плену», «Долина смерти»

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Динозавр-3. 7-я - 10-я серии

23:50 Бухта Глубокая. 9-я - 12-я серии

03:05 Квартирный вопрос

03:55 Линия огня. 7-я и 8-я серии



В программе передач возможны изменения.