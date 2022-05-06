Программа передач НТВ на 6 мая 2022 года

Телепрограмма НТВ на 6 мая 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
06.05.2022
02:45 Линия огня. 4-я - 6-я серии
05:15 Их нравы
05:25 Улицы разбитых фонарей-6. «Пограничное состояние», «Падение рубля». «Последняя загадка»
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Смерч. «Небо», «День принятия решений», «В плену», «Долина смерти»
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Смерч. «Небо», «День принятия решений», «В плену», «Долина смерти»
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Динозавр-3. 7-я - 10-я серии
23:50 Бухта Глубокая. 9-я - 12-я серии
03:05 Квартирный вопрос
03:55 Линия огня. 7-я и 8-я серии
В программе передач возможны изменения.