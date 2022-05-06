Программа передач Пятого канала на 6 мая 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 6 мая 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



06.05.2022



05:00 Известия

05:55 Турист

07:40 Приступить к ликвидации. 1-я - 2-я серии

09:00 Известия

09:30 Приступить к ликвидации. 2-я серия

10:40 Крепкая броня. 1-я - 3-я серии

13:00 Известия

13:30 Крепкая броня. 3-я - 6-я серии

17:30 Известия

18:00 След. На безрыбье

18:45 След. Опилки судьбы

19:25 След. Останови меня если, сможешь

20:10 След. По семейным обстоятельствам

21:00 След. Кары небесные

21:45 След. Нежный возраст

22:30 След. Наживка для хищника

23:10 След. Крысиные бега

23:55 След. Темная история

00:40 След. Грант на тот свет

01:25 Свои. Гримаса смерти

02:10 Свои. Фаланга в круассане

02:45 Свои. Загнанный зверь

03:25 Свои. Драма в особняке

04:05 Свои. Чемодан смерти

04:45 Свои. Пепел Казановы



В программе передач возможны изменения.