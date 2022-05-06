Программа передач Пятого канала на 6 мая 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 6 мая 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
06.05.2022
05:00 Известия
05:55 Турист
07:40 Приступить к ликвидации. 1-я - 2-я серии
09:00 Известия
09:30 Приступить к ликвидации. 2-я серия
10:40 Крепкая броня. 1-я - 3-я серии
13:00 Известия
13:30 Крепкая броня. 3-я - 6-я серии
17:30 Известия
18:00 След. На безрыбье
18:45 След. Опилки судьбы
19:25 След. Останови меня если, сможешь
20:10 След. По семейным обстоятельствам
21:00 След. Кары небесные
21:45 След. Нежный возраст
22:30 След. Наживка для хищника
23:10 След. Крысиные бега
23:55 След. Темная история
00:40 След. Грант на тот свет
01:25 Свои. Гримаса смерти
02:10 Свои. Фаланга в круассане
02:45 Свои. Загнанный зверь
03:25 Свои. Драма в особняке
04:05 Свои. Чемодан смерти
04:45 Свои. Пепел Казановы
В программе передач возможны изменения.