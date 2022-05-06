Программа передач Домашний на 6 мая 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 6 мая 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



06.05.2022



05:00 Пять ужинов

05:15 По делам несовершеннолетних

09:10 Давай разведёмся!

10:10 Тест на отцовство

12:25 Понять. Простить. «Утраченные иллюзии». «Устранить соперницу»

13:30 Порча. Убойное видео

14:00 Знахарка

14:35 Верну любимого. Супруг в аренду

15:10 После зимы. 1-я - 4-я серии

19:00 Рысь. 1-я - 4-я серии

22:35 Хроники измены

00:35 Анжелика и Султан

02:15 Понять. Простить. «Утраченные иллюзии». «Устранить соперницу»

03:05 Порча. Убойное видео

03:30 Знахарка

04:00 Верну любимого. Супруг в аренду

04:25 Давай разведёмся!



В телепрограмме возможны изменения.