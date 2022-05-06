Программа передач Домашний на 6 мая 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 6 мая 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.
06.05.2022
05:00 Пять ужинов
05:15 По делам несовершеннолетних
09:10 Давай разведёмся!
10:10 Тест на отцовство
12:25 Понять. Простить. «Утраченные иллюзии». «Устранить соперницу»
13:30 Порча. Убойное видео
14:00 Знахарка
14:35 Верну любимого. Супруг в аренду
15:10 После зимы. 1-я - 4-я серии
19:00 Рысь. 1-я - 4-я серии
22:35 Хроники измены
00:35 Анжелика и Султан
02:15 Понять. Простить. «Утраченные иллюзии». «Устранить соперницу»
03:05 Порча. Убойное видео
03:30 Знахарка
04:00 Верну любимого. Супруг в аренду
04:25 Давай разведёмся!
В телепрограмме возможны изменения.