Программа передач ТНТ на 6 мая 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 6 мая 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.
06.05.2022
04:40 Открытый микрофон. Сезон 5. 102-я серия
05:30 Однажды в России. Спецдайджест. 50-я серия
06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 51-я серия
07:00 Золото Геленджика. 19-я серия
08:00 Золото Геленджика. 20-я серия
09:00 Реальные пацаны. Сезон 7. 234-я - 254-я серии
19:20 Яйцо Фаберже
21:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 741-я серия
22:00 Comedy Баттл. 14-я серия
23:00 Импровизация. Команды. Сезон 4. 54-я серия
23:55 Холостяк. Сезон 9. 8-я серия
01:10 Импровизация. 29-я серия
01:55 Импровизация. 30-я серия
02:45 Comedy Баттл. Суперсезон. 14-я серия
03:30 Открытый микрофон. 103-я серия
04:20 Открытый микрофон. Сезон 5. 104-я серия
В программе передач возможны изменения.