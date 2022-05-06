Программа передач ТНТ на 6 мая 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 6 мая 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



06.05.2022



04:40 Открытый микрофон. Сезон 5. 102-я серия

05:30 Однажды в России. Спецдайджест. 50-я серия

06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 51-я серия

07:00 Золото Геленджика. 19-я серия

08:00 Золото Геленджика. 20-я серия

09:00 Реальные пацаны. Сезон 7. 234-я - 254-я серии

19:20 Яйцо Фаберже

21:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 741-я серия

22:00 Comedy Баттл. 14-я серия

23:00 Импровизация. Команды. Сезон 4. 54-я серия

23:55 Холостяк. Сезон 9. 8-я серия

01:10 Импровизация. 29-я серия

01:55 Импровизация. 30-я серия

02:45 Comedy Баттл. Суперсезон. 14-я серия

03:30 Открытый микрофон. 103-я серия

04:20 Открытый микрофон. Сезон 5. 104-я серия



В программе передач возможны изменения.