Программа передач СТС на 6 мая 2022 года

Телепрограмма СТС на 6 мая 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
06.05.2022
04:40 Воронины. Сезон 14. 10-я серия
05:05 Воронины. Сезон 14. 11-я серия
05:30 6 кадров. Сезон 6. 17-я серия
05:55 6 кадров. Сезон 6. 20-я серия
06:00 Ералаш
06:05 Три кота. Торт в подарок
06:10 Три кота
06:15 Три кота
06:20 Три кота. Дедлайн
06:25 Сказки Шрэкова болота
07:00 Уральские пельмени
07:45 Уральские пельмени. #нелегкийвыбор
08:25 Терминатор 3. Восстание машин
10:35 Терминатор: Да придёт спаситель
12:40 Назад в будущее I
15:00 Назад в будущее II
17:00 Назад в будущее III
19:15 Покемон. Детектив Пикачу
21:05 Соник в кино
23:00 Парни со стволами
01:05 Незваный гость
02:40 Воронины. Сезон 13. 20-я - 21-я серии
03:20 Воронины. Сезон 14. 10-я - 14-я серии
В программе передач возможны изменения.