Программа передач СТС на 6 мая 2022 года

Телепрограмма СТС на 6 мая 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



06.05.2022



04:40 Воронины. Сезон 14. 10-я серия

05:05 Воронины. Сезон 14. 11-я серия

05:30 6 кадров. Сезон 6. 17-я серия

05:55 6 кадров. Сезон 6. 20-я серия

06:00 Ералаш

06:05 Три кота. Торт в подарок

06:10 Три кота

06:15 Три кота

06:20 Три кота. Дедлайн

06:25 Сказки Шрэкова болота

07:00 Уральские пельмени

07:45 Уральские пельмени. #нелегкийвыбор

08:25 Терминатор 3. Восстание машин

10:35 Терминатор: Да придёт спаситель

12:40 Назад в будущее I

15:00 Назад в будущее II

17:00 Назад в будущее III

19:15 Покемон. Детектив Пикачу

21:05 Соник в кино

23:00 Парни со стволами

01:05 Незваный гость

02:40 Воронины. Сезон 13. 20-я - 21-я серии

03:20 Воронины. Сезон 14. 10-я - 14-я серии



В программе передач возможны изменения.