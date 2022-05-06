Программа передач Матч ТВ на 6 мая 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 6 мая 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
06.05.2022
03:25 Футбол. Южноамериканский Кубок. «Универсидад Католика» (Эквадор) - «Сантос» (Бразилия). Прямой эфир
05:30 Третий тайм
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Футбол. Лига Конференций. 1/2 финала. «Марсель» (Франция) - «Фейеноорд» (Нидерланды)
11:05 Классика бокса. Майк Тайсон. Лучшее
12:10 Новости
12:15 Специальный репортаж
12:35 Все на Матч!
13:25 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights. Г. Ковалёв - М. Сантос. Прямой эфир
15:30 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Финал 6-ти». «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Динамо-ЛО»
(Ленинградская область). Прямой эфир
17:55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Крылья Советов» - «Динамо». Прямой эфир
19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. Прямой эфир
21:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Дженоа» - «Ювентус». Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:45 Точная ставка
01:05 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-при-2022
01:55 Классика бокса. Джо Фрейзер. Лучшее
02:15 Классика бокса. Джордж Форман. Лучшее
02:35 Классика бокса. Майк Тайсон против Джеймса Тиллиса
03:15 Новости
03:20 Специальный репортаж
03:35 РецепТура
04:00 Бокс. Bare Knuckle FC. А. Адамс - Д. Клеклер. Прямой эфир из США
В программе передач возможны изменения.