Программа передач Матч ТВ на 6 мая 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 6 мая 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



06.05.2022



03:25 Футбол. Южноамериканский Кубок. «Универсидад Католика» (Эквадор) - «Сантос» (Бразилия). Прямой эфир

05:30 Третий тайм

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:05 Новости

09:10 Футбол. Лига Конференций. 1/2 финала. «Марсель» (Франция) - «Фейеноорд» (Нидерланды)

11:05 Классика бокса. Майк Тайсон. Лучшее

12:10 Новости

12:15 Специальный репортаж

12:35 Все на Матч!

13:25 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights. Г. Ковалёв - М. Сантос. Прямой эфир

15:30 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Финал 6-ти». «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Динамо-ЛО»

(Ленинградская область). Прямой эфир

17:55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Крылья Советов» - «Динамо». Прямой эфир

19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. Прямой эфир

21:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Дженоа» - «Ювентус». Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:45 Точная ставка

01:05 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-при-2022

01:55 Классика бокса. Джо Фрейзер. Лучшее

02:15 Классика бокса. Джордж Форман. Лучшее

02:35 Классика бокса. Майк Тайсон против Джеймса Тиллиса

03:15 Новости

03:20 Специальный репортаж

03:35 РецепТура

04:00 Бокс. Bare Knuckle FC. А. Адамс - Д. Клеклер. Прямой эфир из США



В программе передач возможны изменения.