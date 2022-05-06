Программа передач РЕН ТВ на 6 мая 2022 года

Телепрограмма РЕН ТВ на 6 мая 2022 года. В эфире РЕН ТВ запланированы следующие передачи.



06.05.2022



05:00 Документальный проект

06:10 Документальный проект

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Документальный спецпроект

12:30 Новости

13:00 Засекреченные списки. Самые опасные враги России

16:30 Новости

17:00 Засекреченные списки. Самые опасные враги России

17:30 Брат

19:30 Новости

20:00 Брат-2

22:20 Сестры

23:00 Новости

23:30 Сестры

00:20 Кочегар

01:50 Я тоже хочу

03:05 Невероятно интересные истории



В программе передач возможны изменения.