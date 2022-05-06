Программа передач РЕН ТВ на 6 мая 2022 года

Телепрограмма РЕН ТВ на 6 мая 2022 года. В эфире РЕН ТВ запланированы следующие передачи.
06.05.2022
05:00 Документальный проект
06:10 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный спецпроект
12:30 Новости
13:00 Засекреченные списки. Самые опасные враги России
16:30 Новости
17:00 Засекреченные списки. Самые опасные враги России
17:30 Брат
19:30 Новости
20:00 Брат-2
22:20 Сестры
23:00 Новости
23:30 Сестры
00:20 Кочегар
01:50 Я тоже хочу
03:05 Невероятно интересные истории
В программе передач возможны изменения.