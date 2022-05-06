Программа передач канала Звезда на 6 мая 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на завтра, 6 мая 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



06.05.2022



04:20 Смерть шпионам. Крым. 5-я и 8-я серии

08:05 Про Петра и Павла

09:00 Новости дня

09:20 Про Петра и Павла

10:20 Бессмертный полк. Парад Победы

11:50 Ошибка резидента

13:00 Новости дня

13:25 Ошибка резидента

14:00 Военные новости

14:05 Ошибка резидента

14:55 Судьба резидента

18:00 Новости дня

18:40 Возвращение резидента

21:15 Здравствуйте, товарищи!

22:15 Конец операции «Резидент«

00:35 Внимание, говорит Москва! 1-я - 4-я серии

03:25 Операция «Эдельвейс». Последняя тайна

04:10 Сделано в СССР

04:25 Подвиг Одессы



В программе передач возможны изменения.