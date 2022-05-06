Программа передач канала Звезда на 6 мая 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на завтра, 6 мая 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
06.05.2022
04:20 Смерть шпионам. Крым. 5-я и 8-я серии
08:05 Про Петра и Павла
09:00 Новости дня
09:20 Про Петра и Павла
10:20 Бессмертный полк. Парад Победы
11:50 Ошибка резидента
13:00 Новости дня
13:25 Ошибка резидента
14:00 Военные новости
14:05 Ошибка резидента
14:55 Судьба резидента
18:00 Новости дня
18:40 Возвращение резидента
21:15 Здравствуйте, товарищи!
22:15 Конец операции «Резидент«
00:35 Внимание, говорит Москва! 1-я - 4-я серии
03:25 Операция «Эдельвейс». Последняя тайна
04:10 Сделано в СССР
04:25 Подвиг Одессы
В программе передач возможны изменения.