Программа передач Первого канала на 7 мая 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 7 мая 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.
07.05.2022
00:30 Информационный канал
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 Звезды кино. Они сражались за Родину. Фильм 1-й
11:15 Видели видео?
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
13:55 «Мосгаз». Новое дело майора Черкасова». «Шакал», 1-я - 4-я серии
15:00 Новости
15:15 «Мосгаз». Новое дело майора Черкасова». «Шакал», 1-я - 4-я серии
18:00 Вечерние новости
18:20 Подольские курсанты
21:00 Время
21:35 Сегодня вечером
23:15 Звезды кино. Они сражались за Родину. Фильм 1-й
00:15 Женя, Женечка и «катюша»
01:40 Наедине со всеми
03:50 Россия от края до края
04:40 «Мерседес» уходит от погони
В программе передач возможны изменения.