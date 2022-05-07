Программа передач Первого канала на 7 мая 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 7 мая 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.



07.05.2022



00:30 Информационный канал

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 Звезды кино. Они сражались за Родину. Фильм 1-й

11:15 Видели видео?

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

13:55 «Мосгаз». Новое дело майора Черкасова». «Шакал», 1-я - 4-я серии

15:00 Новости

15:15 «Мосгаз». Новое дело майора Черкасова». «Шакал», 1-я - 4-я серии

18:00 Вечерние новости

18:20 Подольские курсанты

21:00 Время

21:35 Сегодня вечером

23:15 Звезды кино. Они сражались за Родину. Фильм 1-й

00:15 Женя, Женечка и «катюша»

01:40 Наедине со всеми

03:50 Россия от края до края

04:40 «Мерседес» уходит от погони



В программе передач возможны изменения.