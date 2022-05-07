Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Программа передач Первого канала на 7 мая 2022 года


Телепрограмма Первого канала на 7 мая 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.

07.05.2022

00:30 Информационный канал
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 Звезды кино. Они сражались за Родину. Фильм 1-й
11:15 Видели видео?
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
13:55 «Мосгаз». Новое дело майора Черкасова». «Шакал», 1-я - 4-я серии
15:00 Новости
15:15 «Мосгаз». Новое дело майора Черкасова». «Шакал», 1-я - 4-я серии
18:00 Вечерние новости
18:20 Подольские курсанты
21:00 Время
21:35 Сегодня вечером
23:15 Звезды кино. Они сражались за Родину. Фильм 1-й
00:15 Женя, Женечка и «катюша»
01:40 Наедине со всеми
03:50 Россия от края до края
04:40 «Мерседес» уходит от погони

В программе передач возможны изменения.









  • Программа передач Первого канала на 6 мая 2022 года
  • Программа передач Первого канала на 5 мая 2022 года
  • Программа передач Первого канала на 4 мая 2022 года
  • Программа передач Первого канала на 3 мая 2022 года
  • Программа передач Первого канала на 2 мая 2022 года
    •




    Плей-офф НХЛ 2021/2022. Расписание матчей Кубка Стэнли

    Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2022

    В плей-офф НХЛ 2021/2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.

    Чемпионат мира по хоккею 2022. Расписание и результаты матчей ЧМ-2022

    Чемпионат мира по хоккею 2022

    85-й чемпионат мира по хоккею среди взрослых команд состоится с 13 по 29 мая 2022 года в Финляндии. В турнире примут участие 16 сильнейших команд.

    Турнирная таблица чемпионата России по футболу РПЛ-2021/2022

    Турнирная таблица чемпионата России по футболу 2021 2022

    В чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига, состоялись очередные матчи. Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице?

    Чемпионат России по футболу 2021/2022. Расписание и результаты матчей РПЛ

    Чемпионат России по футболу 2021 2022. Премьер-лига

    30-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 23 июля 2021 года и завершится 21 мая 2022 года.

    Плей-офф КХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей Кубка Гагарина

    Плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина 2022

    В плей-офф КХЛ 2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.











    Расписание трансляций 28-го тура РПЛ - чемпионата России по футболу
    Погода в Москве на 7 мая 2022 года. Прогноз погоды в Москве
    Самые смешные анекдоты дня - 6 мая 2022 года
    Гороскоп на 7 мая 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, овен...
    Какие бренды ушли из России. Список компаний, которые покинули Россию на 6 мая 2022 года
    6 мая 2022 - какой знак зодиака
    Какой праздник 7 мая 2022 года. Какой сегодня церковный праздник
    Курс евро ЦБ РФ на 6 мая 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 6 мая 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 5 мая 2022: сколько заболевших
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru