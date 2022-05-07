Программа передач Россия 1 на 7 мая 2022 года

Телепрограмма Россия 1 на 7 мая 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.
07.05.2022
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 Формула еды. Воронежская область. Бородинский хлеб
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
12:10 Доктор Мясников
13:10 Этим летом и навсегда
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей!
20:00 Вести
21:00 Поворот на счастье
00:50 Двойная ложь
03:50 Время собирать
В программе передач возможны изменения.