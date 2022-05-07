Программа передач Россия 1 на 7 мая 2022 года

Телепрограмма Россия 1 на 7 мая 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.



07.05.2022



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету

09:00 Формула еды. Воронежская область. Бородинский хлеб

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

12:10 Доктор Мясников

13:10 Этим летом и навсегда

17:00 Вести

18:00 Привет, Андрей!

20:00 Вести

21:00 Поворот на счастье

00:50 Двойная ложь

03:50 Время собирать



В программе передач возможны изменения.