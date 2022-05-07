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Программа передач ТВЦ на 7 мая 2022 года


Телепрограмма ТВЦ на 7 мая 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.

07.05.2022

04:18 Чистосердечное призвание. 4-я серия
05:10 Последняя любовь Савелия Крамарова
06:05 Большой вальс
07:45 Православная энциклопедия. Люди в соцсетях. Путешествие в Вязьму. Крещение Туманного Альбиона. Продолжение беседы
08:10 Фактор жизни. Любимые дети
08:40 Маргарита Назарова и Иван Дмитриев. Укрощение строптивых
09:20 Если бы да кабы...
11:05 Большое кино. Неуловимые мстители
11:35 Неуловимые мстители
13:00 Новые приключения неуловимых
14:30 События
14:45 «Унесённые праздниками». Юмористический концерт
15:30 Берёзовая роща. 1-я - 4-я серии
18:50 Березовая роща-2. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:20 Прощание. Владислав Листьев
23:00 Хроники московского быта. Заложницы Сталина
23:40 Приговор. Тамара Рохлина
00:20 Прощание. Крис Кельми
01:00 Прощание. Павел Смеян
01:45 10 самых... Актрисы-затворницы
02:10 Чистосердечное призвание-2. 1-я - 4-я серии

В программе передач возможны изменения.









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