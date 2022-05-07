Программа передач ТВЦ на 7 мая 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 7 мая 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



07.05.2022



04:18 Чистосердечное призвание. 4-я серия

05:10 Последняя любовь Савелия Крамарова

06:05 Большой вальс

07:45 Православная энциклопедия. Люди в соцсетях. Путешествие в Вязьму. Крещение Туманного Альбиона. Продолжение беседы

08:10 Фактор жизни. Любимые дети

08:40 Маргарита Назарова и Иван Дмитриев. Укрощение строптивых

09:20 Если бы да кабы...

11:05 Большое кино. Неуловимые мстители

11:35 Неуловимые мстители

13:00 Новые приключения неуловимых

14:30 События

14:45 «Унесённые праздниками». Юмористический концерт

15:30 Берёзовая роща. 1-я - 4-я серии

18:50 Березовая роща-2. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:20 Прощание. Владислав Листьев

23:00 Хроники московского быта. Заложницы Сталина

23:40 Приговор. Тамара Рохлина

00:20 Прощание. Крис Кельми

01:00 Прощание. Павел Смеян

01:45 10 самых... Актрисы-затворницы

02:10 Чистосердечное призвание-2. 1-я - 4-я серии



В программе передач возможны изменения.