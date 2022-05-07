Программа передач НТВ на 7 мая 2022 года

Телепрограмма НТВ на 7 мая 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



07.05.2022



03:55 Линия огня. 7-я и 8-я серии

05:35 Улицы разбитых фонарей-6. «Снайпер». «Мертвых не спросишь». «Роковой уик-энд»

08:00 Сегодня

08:20 Простые секреты

08:50 Поедем, поедим!

09:25 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым»

12:00 Квартирный вопрос

13:05 Однажды...

14:00 Своя игра

15:00 Следствие вели...

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

18:00 По следу монстра

19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

20:20 Бессмертные

22:15 «Будем жить, старина!» Юбилейный концерт Дениса Майданова

00:00 Чужой дед

01:45 Дачный ответ

02:35 Двадцать восемь панфиловцев

04:15 Севастополь. В мае 44-го



В программе передач возможны изменения.