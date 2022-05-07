Программа передач НТВ на 7 мая 2022 года

Телепрограмма НТВ на 7 мая 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
07.05.2022
03:55 Линия огня. 7-я и 8-я серии
05:35 Улицы разбитых фонарей-6. «Снайпер». «Мертвых не спросишь». «Роковой уик-энд»
08:00 Сегодня
08:20 Простые секреты
08:50 Поедем, поедим!
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым»
12:00 Квартирный вопрос
13:05 Однажды...
14:00 Своя игра
15:00 Следствие вели...
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
18:00 По следу монстра
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20:20 Бессмертные
22:15 «Будем жить, старина!» Юбилейный концерт Дениса Майданова
00:00 Чужой дед
01:45 Дачный ответ
02:35 Двадцать восемь панфиловцев
04:15 Севастополь. В мае 44-го
В программе передач возможны изменения.