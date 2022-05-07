Программа передач Пятого канала на 7 мая 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 7 мая 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



07.05.2022



05:00 Свои. Пепел Казановы

05:20 Свои. Красавица или чудовище

05:55 Свои. Обратный отсчёт

06:35 Свои. День рождения

07:10 Свои. Двое из ларца

07:45 Свои. Танцовщица

08:25 Свои. Заговор на смерть

09:05 Свои-4. Ты - лучший

09:55 Свои-4. Дефектоз

10:40 Берегите мужчин!

12:05 Впервые замужем

13:55 След. Мертвая свадьба

14:40 След. Все по уму

15:25 След. Одно к одному

16:10 След. Лифтер

17:15 След. Самый умный

18:00 След. Двойная выгода

18:45 След. Смертельный сон

19:25 След. Адвокат дьявола

20:15 След. Глухое сердце

21:00 След. Депрессивно-раздражающие факторы

21:45 След. Запах мести

22:30 След. Бабки.РФ

23:15 След. Останови меня если, сможешь

00:00 Известия. Главное

00:55 Прокурорская проверка. Психотерапия

01:55 Прокурорская проверка. Живой багаж

02:45 Прокурорская проверка. Чужой среди своих

03:40 Прокурорская проверка. В последний путь



В программе передач возможны изменения.