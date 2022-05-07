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Программа передач Пятого канала на 7 мая 2022 года


Телепрограмма Пятого канала на 7 мая 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.

07.05.2022

05:00 Свои. Пепел Казановы
05:20 Свои. Красавица или чудовище
05:55 Свои. Обратный отсчёт
06:35 Свои. День рождения
07:10 Свои. Двое из ларца
07:45 Свои. Танцовщица
08:25 Свои. Заговор на смерть
09:05 Свои-4. Ты - лучший
09:55 Свои-4. Дефектоз
10:40 Берегите мужчин!
12:05 Впервые замужем
13:55 След. Мертвая свадьба
14:40 След. Все по уму
15:25 След. Одно к одному
16:10 След. Лифтер
17:15 След. Самый умный
18:00 След. Двойная выгода
18:45 След. Смертельный сон
19:25 След. Адвокат дьявола
20:15 След. Глухое сердце
21:00 След. Депрессивно-раздражающие факторы
21:45 След. Запах мести
22:30 След. Бабки.РФ
23:15 След. Останови меня если, сможешь
00:00 Известия. Главное
00:55 Прокурорская проверка. Психотерапия
01:55 Прокурорская проверка. Живой багаж
02:45 Прокурорская проверка. Чужой среди своих
03:40 Прокурорская проверка. В последний путь

В программе передач возможны изменения.









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