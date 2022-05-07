Программа передач ТНТ на 7 мая 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 7 мая 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



07.05.2022



04:20 Открытый микрофон. Сезон 5. 104-я серия

05:10 Однажды в России. Спецдайджест. 53-я серия

06:00 Однажды в России. Спецдайджест. 54-я серия

06:45 Однажды в России. Спецдайджест. 52-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 56-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 57-я серия

09:00 Бузова на кухне. Сезон 2. 19-я серия

09:30 Битва пикников. 3-я серия

10:00 Однажды в России. Спецдайджест. 58-я серия

11:00 Однажды в России. Спецдайджест. 59-я серия

12:05 Холоп

14:10 Батя

15:40 Предпоследняя инстанция. 1-я - 10-я серии

21:00 Музыкальная интуиция. 13-я серия

23:00 Холостяк. Сезон 9. 9-я серия

00:15 Невидимка

02:00 Импровизация. Сезон 2. 31-я серия

02:45 Comedy Баттл. Суперсезон. 15-я серия

03:30 Открытый микрофон. Сезон 5. 105-я серия

04:20 Открытый микрофон. Сезон 5. 106-я серия



В программе передач возможны изменения.