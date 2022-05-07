Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Программа передач СТС на 7 мая 2022 года


Телепрограмма СТС на 7 мая 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.

07.05.2022

04:50 Воронины. Сезон 14. 14-я серия
05:20 6 кадров. Сезон 6. 18-я серия
05:40 6 кадров. Сезон 6. 27-я серия
06:00 Ералаш
06:05 Фиксики
06:10 Фиксики. Компакт-диск
06:20 Фиксики
06:25 Мультфильмы
06:45 Три кота. Дом на колёсах
06:50 Три кота. Музыкальная вечеринка
06:55 Три кота. Границы
07:00 Три кота. Котята-шпионы
07:05 Три кота
07:10 Три кота. Мусор - не мусор
07:15 Три кота. Брызгалки
07:20 Три кота. Папа разбойник
07:25 Три кота. Будь здоров
07:30 Том и Джерри
08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Буря лайков
08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Экстремальный отпуск
08:25 Уральские пельмени. #одинзавсех
09:00 ПроСТО кухня. Сезон 11. 13-я серия
09:30 ПроСТО кухня
10:00 Уральские пельмени. #разныесемейки
10:35 Уральские пельмени
11:05 Кот в сапогах
12:40 Шрек
14:20 Шрек-2
15:55 Шрэк Третий
17:30 Шрэк навсегда
19:05 Райя и последний дракон
21:00 Тайна дома с часами
22:55 Убийство в Восточном экспрессе
01:00 Рокетмен
02:50 Воронины. Сезон 14. 12-я - 17-я серии

В программе передач возможны изменения.









  • Программа передач ТНТ на 7 мая 2022 года
  • Программа передач СТС на 6 мая 2022 года
  • Программа передач СТС на 5 мая 2022 года
  • Программа передач СТС на 4 мая 2022 года
  • Программа передач СТС на 3 мая 2022 года
    •




    Плей-офф НХЛ 2021/2022. Расписание матчей Кубка Стэнли

    Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2022

    В плей-офф НХЛ 2021/2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.

    Чемпионат мира по хоккею 2022. Расписание и результаты матчей ЧМ-2022

    Чемпионат мира по хоккею 2022

    85-й чемпионат мира по хоккею среди взрослых команд состоится с 13 по 29 мая 2022 года в Финляндии. В турнире примут участие 16 сильнейших команд.

    Турнирная таблица чемпионата России по футболу РПЛ-2021/2022

    Турнирная таблица чемпионата России по футболу 2021 2022

    В чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига, состоялись очередные матчи. Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице?

    Чемпионат России по футболу 2021/2022. Расписание и результаты матчей РПЛ

    Чемпионат России по футболу 2021 2022. Премьер-лига

    30-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 23 июля 2021 года и завершится 21 мая 2022 года.

    Плей-офф КХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей Кубка Гагарина

    Плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина 2022

    В плей-офф КХЛ 2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.











    Расписание трансляций 28-го тура РПЛ - чемпионата России по футболу
    Погода в Москве на 7 мая 2022 года. Прогноз погоды в Москве
    Самые смешные анекдоты дня - 6 мая 2022 года
    Гороскоп на 7 мая 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, овен...
    Какие бренды ушли из России. Список компаний, которые покинули Россию на 6 мая 2022 года
    6 мая 2022 - какой знак зодиака
    Какой праздник 7 мая 2022 года. Какой сегодня церковный праздник
    Курс евро ЦБ РФ на 6 мая 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 6 мая 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 5 мая 2022: сколько заболевших
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru