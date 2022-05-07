Программа передач СТС на 7 мая 2022 года

Телепрограмма СТС на 7 мая 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



07.05.2022



04:50 Воронины. Сезон 14. 14-я серия

05:20 6 кадров. Сезон 6. 18-я серия

05:40 6 кадров. Сезон 6. 27-я серия

06:00 Ералаш

06:05 Фиксики

06:10 Фиксики. Компакт-диск

06:20 Фиксики

06:25 Мультфильмы

06:45 Три кота. Дом на колёсах

06:50 Три кота. Музыкальная вечеринка

06:55 Три кота. Границы

07:00 Три кота. Котята-шпионы

07:05 Три кота

07:10 Три кота. Мусор - не мусор

07:15 Три кота. Брызгалки

07:20 Три кота. Папа разбойник

07:25 Три кота. Будь здоров

07:30 Том и Джерри

08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Буря лайков

08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Экстремальный отпуск

08:25 Уральские пельмени. #одинзавсех

09:00 ПроСТО кухня. Сезон 11. 13-я серия

09:30 ПроСТО кухня

10:00 Уральские пельмени. #разныесемейки

10:35 Уральские пельмени

11:05 Кот в сапогах

12:40 Шрек

14:20 Шрек-2

15:55 Шрэк Третий

17:30 Шрэк навсегда

19:05 Райя и последний дракон

21:00 Тайна дома с часами

22:55 Убийство в Восточном экспрессе

01:00 Рокетмен

02:50 Воронины. Сезон 14. 12-я - 17-я серии



В программе передач возможны изменения.