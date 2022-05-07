Программа передач СТС на 7 мая 2022 года

Телепрограмма СТС на 7 мая 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
07.05.2022
04:50 Воронины. Сезон 14. 14-я серия
05:20 6 кадров. Сезон 6. 18-я серия
05:40 6 кадров. Сезон 6. 27-я серия
06:00 Ералаш
06:05 Фиксики
06:10 Фиксики. Компакт-диск
06:20 Фиксики
06:25 Мультфильмы
06:45 Три кота. Дом на колёсах
06:50 Три кота. Музыкальная вечеринка
06:55 Три кота. Границы
07:00 Три кота. Котята-шпионы
07:05 Три кота
07:10 Три кота. Мусор - не мусор
07:15 Три кота. Брызгалки
07:20 Три кота. Папа разбойник
07:25 Три кота. Будь здоров
07:30 Том и Джерри
08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Буря лайков
08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Экстремальный отпуск
08:25 Уральские пельмени. #одинзавсех
09:00 ПроСТО кухня. Сезон 11. 13-я серия
09:30 ПроСТО кухня
10:00 Уральские пельмени. #разныесемейки
10:35 Уральские пельмени
11:05 Кот в сапогах
12:40 Шрек
14:20 Шрек-2
15:55 Шрэк Третий
17:30 Шрэк навсегда
19:05 Райя и последний дракон
21:00 Тайна дома с часами
22:55 Убийство в Восточном экспрессе
01:00 Рокетмен
02:50 Воронины. Сезон 14. 12-я - 17-я серии
В программе передач возможны изменения.