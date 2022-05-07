Программа передач Матч ТВ на 7 мая 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 7 мая 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



07.05.2022



04:00 Бокс. Bare Knuckle FC. А. Адамс - Д. Клеклер. Прямой эфир из США

08:00 Новости

08:05 Все на Матч!

09:35 Новости

09:40 Спорт Тоша

09:45 Фиксики

10:10 Неоспоримый 2

12:05 Бокс. Bare Knuckle FC. А. Адамс - Д. Клеклер

13:10 Новости

13:15 Все на Матч!

13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. Прямой эфир

15:55 Все на Матч!

16:25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Зенит» - «Химки». Прямой эфир

18:30 Футбол. Российская Премьер-лига. ЦСКА - «Сочи». Прямой эфир

21:00 Все на Матч!

21:35 Новости

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Сампдория». Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:30 Футбол. Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» - «Байер»

02:20 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Финал 6-ти«. «Локомотив» (Новосибирск) - «Зенит» (Санкт-Петербург)

03:45 Новости

03:50 Дзюдо. Всероссийские соревнования «Памяти В.С. Ощепкова»



В программе передач возможны изменения.