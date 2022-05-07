Программа передач Матч ТВ на 7 мая 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 7 мая 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
07.05.2022
04:00 Бокс. Bare Knuckle FC. А. Адамс - Д. Клеклер. Прямой эфир из США
08:00 Новости
08:05 Все на Матч!
09:35 Новости
09:40 Спорт Тоша
09:45 Фиксики
10:10 Неоспоримый 2
12:05 Бокс. Bare Knuckle FC. А. Адамс - Д. Клеклер
13:10 Новости
13:15 Все на Матч!
13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. Прямой эфир
15:55 Все на Матч!
16:25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Зенит» - «Химки». Прямой эфир
18:30 Футбол. Российская Премьер-лига. ЦСКА - «Сочи». Прямой эфир
21:00 Все на Матч!
21:35 Новости
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Сампдория». Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:30 Футбол. Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» - «Байер»
02:20 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Финал 6-ти«. «Локомотив» (Новосибирск) - «Зенит» (Санкт-Петербург)
03:45 Новости
03:50 Дзюдо. Всероссийские соревнования «Памяти В.С. Ощепкова»
В программе передач возможны изменения.