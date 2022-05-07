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Программа передач канала Звезда на 7 мая 2022 года


Телепрограмма канала Звезда на завтра, 7 мая 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.

07.05.2022

04:25 Подвиг Одессы
06:40 Подвиг разведчика
08:00 Новости дня
08:15 Подвиг разведчика
08:30 Я - Хортица
09:45 Легенды кино. Анатолий Кузнецов
10:25 Главный день. Песня «День Победы» и Лев Лещенко
11:05 Война миров. Кто воевал за Гитлера. Битва против СССР
11:50 Не факт!
12:15 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным»
13:00 Новости дня
13:15 Легенды музыки. Песни военного кино
13:40 Круиз-контроль
14:15 Морской бой
15:10 Оружие Победы
15:20 Небесный тихоход
16:45 Без права на ошибку
18:00 Новости дня
18:15 «Задело!» с Николаем Петровым
18:55 Солдат Иван Бровкин
20:40 Иван Бровкин на целине
22:30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая звезда-2022». Отборочный тур
23:50 Приказ: Огонь не открывать
01:20 Приказ: Перейти границу
02:50 Я - Хортица
03:55 Зафронтовые разведчики
04:35 В мае 45-го. Освобождение Праги

В программе передач возможны изменения.









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