Программа передач канала Звезда на 7 мая 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на завтра, 7 мая 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



07.05.2022



04:25 Подвиг Одессы

06:40 Подвиг разведчика

08:00 Новости дня

08:15 Подвиг разведчика

08:30 Я - Хортица

09:45 Легенды кино. Анатолий Кузнецов

10:25 Главный день. Песня «День Победы» и Лев Лещенко

11:05 Война миров. Кто воевал за Гитлера. Битва против СССР

11:50 Не факт!

12:15 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным»

13:00 Новости дня

13:15 Легенды музыки. Песни военного кино

13:40 Круиз-контроль

14:15 Морской бой

15:10 Оружие Победы

15:20 Небесный тихоход

16:45 Без права на ошибку

18:00 Новости дня

18:15 «Задело!» с Николаем Петровым

18:55 Солдат Иван Бровкин

20:40 Иван Бровкин на целине

22:30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая звезда-2022». Отборочный тур

23:50 Приказ: Огонь не открывать

01:20 Приказ: Перейти границу

02:50 Я - Хортица

03:55 Зафронтовые разведчики

04:35 В мае 45-го. Освобождение Праги



В программе передач возможны изменения.