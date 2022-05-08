Программа передач Первого канала на 8 мая 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 8 мая 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.
08.05.2022
04:40 «Мерседес» уходит от погони
05:50 Горячий снег
06:00 Новости
06:10 Горячий снег
07:45 «Играй, гармонь любимая!» Специальный выпуск
08:25 Часовой
08:55 Здоровье
10:00 Новости
10:15 Звезды кино. Они сражались за Родину. Фильм 2-й
11:15 Видели видео?
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
13:55 «Мосгаз». Новое дело майора Черкасова». «Шакал», 5-я - 8-я серии
15:00 Новости
15:15 «Мосгаз». Новое дело майора Черкасова». «Шакал», 5-я - 8-я серии
18:00 Вечерние новости
18:20 Василий Лановой
19:00 «Летчик»
21:00 Время
22:35 Край
00:50 Звезды кино. Они сражались за Родину. Фильм 2-й
01:50 Наедине со всеми
03:50 Россия от края до края
В программе передач возможны изменения.