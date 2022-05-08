Программа передач Первого канала на 8 мая 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 8 мая 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.



08.05.2022



04:40 «Мерседес» уходит от погони

05:50 Горячий снег

06:00 Новости

06:10 Горячий снег

07:45 «Играй, гармонь любимая!» Специальный выпуск

08:25 Часовой

08:55 Здоровье

10:00 Новости

10:15 Звезды кино. Они сражались за Родину. Фильм 2-й

11:15 Видели видео?

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

13:55 «Мосгаз». Новое дело майора Черкасова». «Шакал», 5-я - 8-я серии

15:00 Новости

15:15 «Мосгаз». Новое дело майора Черкасова». «Шакал», 5-я - 8-я серии

18:00 Вечерние новости

18:20 Василий Лановой

19:00 «Летчик»

21:00 Время

22:35 Край

00:50 Звезды кино. Они сражались за Родину. Фильм 2-й

01:50 Наедине со всеми

03:50 Россия от края до края



В программе передач возможны изменения.