Программа передач Россия 1 на 8 мая 2022 года

Телепрограмма Россия 1 на 8 мая 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.
08.05.2022
05:25 Мамина любовь
07:15 Устами младенца
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
12:10 Фестиваль детской художественной гимнастики «Алина»
13:40 «Большой». К юбилею Валерия Тодоровского
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 Великая неизвестная война
В программе передач возможны изменения.