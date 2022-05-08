Программа передач Россия 1 на 8 мая 2022 года

Телепрограмма Россия 1 на 8 мая 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.



08.05.2022



05:25 Мамина любовь

07:15 Устами младенца

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

12:10 Фестиваль детской художественной гимнастики «Алина»

13:40 «Большой». К юбилею Валерия Тодоровского

17:00 Вести

18:00 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:30 Великая неизвестная война



В программе передач возможны изменения.