Программа передач ТВЦ на 8 мая 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 8 мая 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



08.05.2022



04:20 Чистосердечное призвание-2. 4-я серия

05:05 Если бы да кабы...

06:45 Лекарство против страха

08:20 «Спасибо за верность, потомки!» Гала-концерт общественно-патриотической акции

09:15 «Тайна песни. «Смуглянка»

09:45 Невезучие

11:25 Москва резиновая

12:00 Кто на свете всех смешнее

12:45 Белые росы

14:20 Петровка, 38

14:30 События

14:45 «Смешите меня семеро!» Юмористический концерт

15:40 Мама напрокат

17:15 Чувство правды. 1-я - 4-я серии

20:30 Немая. 1-я - 4-я серии

23:30 События

23:45 Неуловимые мстители

01:05 Новые приключения неуловимых

02:20 Чистосердечное призвание-3. 1-я - 4-я серии



В программе передач возможны изменения.