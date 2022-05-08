Программа передач ТВЦ на 8 мая 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 8 мая 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
08.05.2022
04:20 Чистосердечное призвание-2. 4-я серия
05:05 Если бы да кабы...
06:45 Лекарство против страха
08:20 «Спасибо за верность, потомки!» Гала-концерт общественно-патриотической акции
09:15 «Тайна песни. «Смуглянка»
09:45 Невезучие
11:25 Москва резиновая
12:00 Кто на свете всех смешнее
12:45 Белые росы
14:20 Петровка, 38
14:30 События
14:45 «Смешите меня семеро!» Юмористический концерт
15:40 Мама напрокат
17:15 Чувство правды. 1-я - 4-я серии
20:30 Немая. 1-я - 4-я серии
23:30 События
23:45 Неуловимые мстители
01:05 Новые приключения неуловимых
02:20 Чистосердечное призвание-3. 1-я - 4-я серии
В программе передач возможны изменения.