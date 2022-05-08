Программа передач НТВ на 8 мая 2022 года

Телепрограмма НТВ на 8 мая 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



08.05.2022



04:10 Конец мира

05:15 Егорушка

06:45 Центральное телевидение

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

12:00 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:00 Своя игра

15:00 Следствие вели...

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой

20:30 «Маска». Лучшее

23:20 Основано на реальных событиях

02:00 Лейтенант Суворов

03:25 Алтарь Победы

04:10 Великая Отечественная



В программе передач возможны изменения.