Программа передач НТВ на 8 мая 2022 года

Телепрограмма НТВ на 8 мая 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
08.05.2022
04:10 Конец мира
05:15 Егорушка
06:45 Центральное телевидение
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
12:00 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:00 Своя игра
15:00 Следствие вели...
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20:30 «Маска». Лучшее
23:20 Основано на реальных событиях
02:00 Лейтенант Суворов
03:25 Алтарь Победы
04:10 Великая Отечественная
В программе передач возможны изменения.