Программа передач ТНТ на 8 мая 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 8 мая 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



08.05.2022



04:20 Открытый микрофон. Сезон 5. 106-я серия

05:10 Однажды в России. Спецдайджест. 66-я серия

06:00 Однажды в России. Спецдайджест. 60-я серия

06:45 Однажды в России. Спецдайджест. 55-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 61-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 62-я серия

09:00 Перезагрузка. 503-я серия

09:30 Однажды в России. 206-я - 210-я серии

14:10 Бабушка лёгкого поведения

15:45 Бабушка лёгкого поведения-2

17:20 Прабабушка лёгкого поведения

19:00 Звезды в Африке. 26-я серия

20:30 Пять невест

22:30 Женский стендап. Дайджесты. 1-я серия

23:00 Женский Стендап. Сезон 3. 39-я серия

00:00 Музыкальная интуиция. 13-я серия

01:30 Импровизация. Сезон 2. 32-я серия

02:20 Импровизация. Сезон 2. 33-я серия

03:05 Comedy Баттл. Суперсезон. 16-я серия

03:55 Открытый микрофон. Сезон 5. 107-я серия

04:40 Открытый микрофон. Сезон 5. 108-я серия



В программе передач возможны изменения.