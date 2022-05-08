Программа передач ТНТ на 8 мая 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 8 мая 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.
08.05.2022
04:20 Открытый микрофон. Сезон 5. 106-я серия
05:10 Однажды в России. Спецдайджест. 66-я серия
06:00 Однажды в России. Спецдайджест. 60-я серия
06:45 Однажды в России. Спецдайджест. 55-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 61-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 62-я серия
09:00 Перезагрузка. 503-я серия
09:30 Однажды в России. 206-я - 210-я серии
14:10 Бабушка лёгкого поведения
15:45 Бабушка лёгкого поведения-2
17:20 Прабабушка лёгкого поведения
19:00 Звезды в Африке. 26-я серия
20:30 Пять невест
22:30 Женский стендап. Дайджесты. 1-я серия
23:00 Женский Стендап. Сезон 3. 39-я серия
00:00 Музыкальная интуиция. 13-я серия
01:30 Импровизация. Сезон 2. 32-я серия
02:20 Импровизация. Сезон 2. 33-я серия
03:05 Comedy Баттл. Суперсезон. 16-я серия
03:55 Открытый микрофон. Сезон 5. 107-я серия
04:40 Открытый микрофон. Сезон 5. 108-я серия
В программе передач возможны изменения.