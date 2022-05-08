Программа передач СТС на 8 мая 2022 года

Телепрограмма СТС на 8 мая 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



08.05.2022



04:45 Воронины. Сезон 14. 17-я серия

05:05 Воронины. Сезон 14. 18-я серия

05:30 6 кадров. Сезон 6. 12-я серия

05:50 6 кадров. Сезон 6. 21-я серия

06:00 Ералаш

06:05 Фиксики

06:15 Фиксики

06:20 Фиксики. Кодовый замок

06:25 Мультфильмы

06:45 Три кота. Котенок-принц

06:50 Три кота. Папин видеоблог

06:55 Три кота. Как мыть лапки

07:00 Три кота. Вперед в прошлое

07:10 Три кота. Желтая подводная лодка

07:20 Три кота

07:30 Царевны

07:40 Царевны

07:45 Царевны

07:55 Царевны. Дивногорский бумеранг

08:05 Лего Ниндзяго Фильм

09:55 Собачья жизнь

11:45 Собачья жизнь-2

13:45 Покемон. Детектив Пикачу

15:40 Соник в кино

17:20 Райя и последний дракон

19:15 Кощей. Начало

21:00 Легенда о Коловрате

23:15 Тайна дома с часами

01:05 Последний бой. 1-я - 3-я серии

03:25 Тайна третьей планеты

04:10 Возвращение блудного попугая

04:40 Мультфильмы



В программе передач возможны изменения.