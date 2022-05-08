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Программа передач СТС на 8 мая 2022 года


Телепрограмма СТС на 8 мая 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.

08.05.2022

04:45 Воронины. Сезон 14. 17-я серия
05:05 Воронины. Сезон 14. 18-я серия
05:30 6 кадров. Сезон 6. 12-я серия
05:50 6 кадров. Сезон 6. 21-я серия
06:00 Ералаш
06:05 Фиксики
06:15 Фиксики
06:20 Фиксики. Кодовый замок
06:25 Мультфильмы
06:45 Три кота. Котенок-принц
06:50 Три кота. Папин видеоблог
06:55 Три кота. Как мыть лапки
07:00 Три кота. Вперед в прошлое
07:10 Три кота. Желтая подводная лодка
07:20 Три кота
07:30 Царевны
07:40 Царевны
07:45 Царевны
07:55 Царевны. Дивногорский бумеранг
08:05 Лего Ниндзяго Фильм
09:55 Собачья жизнь
11:45 Собачья жизнь-2
13:45 Покемон. Детектив Пикачу
15:40 Соник в кино
17:20 Райя и последний дракон
19:15 Кощей. Начало
21:00 Легенда о Коловрате
23:15 Тайна дома с часами
01:05 Последний бой. 1-я - 3-я серии
03:25 Тайна третьей планеты
04:10 Возвращение блудного попугая
04:40 Мультфильмы

В программе передач возможны изменения.









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