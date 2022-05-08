Программа передач Матч ТВ на 8 мая 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 8 мая 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
08.05.2022
05:00 Смешанные единоборства. UFC. Ч. Оливейра - Дж. Гейджи. Прямой эфир из США
08:00 Новости
08:05 Все на Матч!
09:35 Новости
09:40 Спорт Тоша
09:45 Смешарики
10:10 Неоспоримый-3. Искупление
12:00 Смешанные единоборства. UFC. Ч. Оливейра - Дж. Гейджи
12:55 Новости
13:00 Бокс. Турнир «Знамя Победы». Прямой эфир
14:55 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. Финал. «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) - «Локомотив»
(Калининградская область). Прямой эфир
17:00 Новости
17:05 Матч! Парад
17:35 Все на Матч!
18:25 Хоккей. Международный турнир Liga Stavok St. Petersburg Cup. Финал. Прямой эфир
20:45 «После футбола» с Георгием Черданцевым
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Верона» - «Милан». Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:30 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария« - «Штутгарт«
02:20 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Финал 6-ти«. «Зенит-Казань» - «Динамо» (Москва)
03:45 Новости
03:50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) - УНИКС (Казань)
В программе передач возможны изменения.