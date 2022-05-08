Программа передач Матч ТВ на 8 мая 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 8 мая 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



08.05.2022



05:00 Смешанные единоборства. UFC. Ч. Оливейра - Дж. Гейджи. Прямой эфир из США

08:00 Новости

08:05 Все на Матч!

09:35 Новости

09:40 Спорт Тоша

09:45 Смешарики

10:10 Неоспоримый-3. Искупление

12:00 Смешанные единоборства. UFC. Ч. Оливейра - Дж. Гейджи

12:55 Новости

13:00 Бокс. Турнир «Знамя Победы». Прямой эфир

14:55 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. Финал. «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) - «Локомотив»

(Калининградская область). Прямой эфир

17:00 Новости

17:05 Матч! Парад

17:35 Все на Матч!

18:25 Хоккей. Международный турнир Liga Stavok St. Petersburg Cup. Финал. Прямой эфир

20:45 «После футбола» с Георгием Черданцевым

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Верона» - «Милан». Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:30 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария« - «Штутгарт«

02:20 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Финал 6-ти«. «Зенит-Казань» - «Динамо» (Москва)

03:45 Новости

03:50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) - УНИКС (Казань)



В программе передач возможны изменения.