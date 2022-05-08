Программа передач РЕН ТВ на 8 мая 2022 года

Телепрограмма РЕН ТВ на 8 мая 2022 года. В эфире РЕН ТВ запланированы следующие передачи.
08.05.2022
05:00 Тайны Чапман
07:30 Решение о ликвидации
08:30 Новости
09:00 Решение о ликвидации
10:00 Крым
11:35 СМЕРШ. Дорога огня
12:30 Новости
13:00 СМЕРШ. Дорога огня
15:30 СМЕРШ. Камера смертников
16:30 Новости
17:00 СМЕРШ. Камера смертников
19:15 СМЕРШ. Умирать приказа не было
19:30 Новости
20:00 СМЕРШ. Умирать приказа не было
23:00 Добров в эфире
23:55 Засекреченные списки. Украинский нацизм: главные военные преступления
03:25 Засекреченные списки. Самые опасные враги России
В программе передач возможны изменения.