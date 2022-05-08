Программа передач РЕН ТВ на 8 мая 2022 года

Телепрограмма РЕН ТВ на 8 мая 2022 года. В эфире РЕН ТВ запланированы следующие передачи.



08.05.2022



05:00 Тайны Чапман

07:30 Решение о ликвидации

08:30 Новости

09:00 Решение о ликвидации

10:00 Крым

11:35 СМЕРШ. Дорога огня

12:30 Новости

13:00 СМЕРШ. Дорога огня

15:30 СМЕРШ. Камера смертников

16:30 Новости

17:00 СМЕРШ. Камера смертников

19:15 СМЕРШ. Умирать приказа не было

19:30 Новости

20:00 СМЕРШ. Умирать приказа не было

23:00 Добров в эфире

23:55 Засекреченные списки. Украинский нацизм: главные военные преступления

03:25 Засекреченные списки. Самые опасные враги России



В программе передач возможны изменения.